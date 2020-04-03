Geleneksel 'Askıda Ekmek' uygulamasına yoğun ilgi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi sayısındaki artış Bağcılar Belediyesi'nin 8 yıl önce hayata geçirdiği 'Askıda Ekmek' uygulamasının yoğun talep görmesine yol açtı.Zor günlerde hayırseverlerin desteğiyle sepetteki günlük 5 bin olan ekmek sayısı iki katına çıkarak 10 bin oldu. Bu sayede binlerce ilçe sakini tanımadığı kişilerin yardımıyla evine ücretsiz sıcak ekmek götürüyor.

Geleneksel 'Askıda Ekmek' uygulamasına koronavirüs krizi nedeniyle ilgi arttı.Veren el ile alan elin birbirini görmediği dayanışma, Bağcılar Belediyesi tarafından da 90 fırında yaşatılmaya devam ediyor. Özellikle ramazan aylarında çok rağbet gören projeye, yeni tip koronavirüsün ilerlemesiyle ilgi her geçen gün artıyor.

İhtiyaç sahiplerine salgın sebebiyle işini kaybeden vatandaşlar da eklenince fırınlardaki askıda ekmek sepetleri önünde yoğunluk yaşanıyor. Yardıma gereksinim duyanların sayısının ani artışı Bağcılarlı hayırseverler de duyarlılığı artırdı. Hayırsever ilçe sakinleri, hemşerilerinin bu zor günlerinde yanlarında olmak için askıda ekmeğe destek vermeye başladı. Böylece günlük sepette 5 bin olan ekmek sayısı iki katına çıkarak 10 bin oldu.

"HAYRI YAPAN DA EKMEĞİ ALAN DA BELLİ DEĞİL"

Toplum olarak yardımı çok sevdiğimizi belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Paylaşmaya sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz günlerde atalarımızdan bize miras kalan askıda ekmeğe gösterilen alaka bizi fazlasıyla mutlu etti. Burada en güzel özellik şu; hayrı yapan da ekmeği kimin aldığı da belli değil. Bu projeye emek veren destek olan herkesten Allah razı olsun. Millet olarak biz bize yeteriz. Birlikte bu zor dönemleri de aşarak güzel günlere ulaşacağız" dedi.

Bu uygulama kapsamında 22 mahallede belirlenen fırınlara 'Askıda Ekmek' yazılı sepet dağıtılıyor. İlçe sakinleri satın aldıkları ekmeklerden bir tanesini ihtiyaç sahipleri için sepetin içine bırakıyor. Gün içinde fırına uğrayan yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler sepetten istediği kadar ekmeği ücretsiz olarak alıyor. Bazı fırıncılar ise numaratör sistemine geçti. Fırına gelen ve alışveriş yapan hayırseverlerin bıraktığı fazla paraların karşılığı ekmeklerde numaratörlere ekleniyor. İhtiyacı olan kişiler numaratöre bakarak, askıda ekmek yazan kısma konulan ekmeklerden ihtiyacı kadar alıyor.

Kaynak: DHA