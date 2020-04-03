Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Geleneksel 'Askıda Ekmek' uygulamasına yoğun ilgi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi sayısındaki artış Bağcılar Belediyesi'nin 8 yıl önce hayata geçirdiği 'Askıda Ekmek' uygulamasının yoğun talep görmesine yol açtı.

03.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:32
Geleneksel 'Askıda Ekmek' uygulamasına yoğun ilgi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi sayısındaki artış Bağcılar Belediyesi'nin 8 yıl önce hayata geçirdiği 'Askıda Ekmek' uygulamasının yoğun talep görmesine yol açtı.Zor günlerde hayırseverlerin desteğiyle sepetteki günlük 5 bin olan ekmek sayısı iki katına çıkarak 10 bin oldu. Bu sayede binlerce ilçe sakini tanımadığı kişilerin yardımıyla evine ücretsiz sıcak ekmek götürüyor.

Geleneksel 'Askıda Ekmek' uygulamasına koronavirüs krizi nedeniyle ilgi arttı.Veren el ile alan elin birbirini görmediği dayanışma, Bağcılar Belediyesi tarafından da 90 fırında yaşatılmaya devam ediyor. Özellikle ramazan aylarında çok rağbet gören projeye, yeni tip koronavirüsün ilerlemesiyle ilgi her geçen gün artıyor.

İhtiyaç sahiplerine salgın sebebiyle işini kaybeden vatandaşlar da eklenince fırınlardaki askıda ekmek sepetleri önünde yoğunluk yaşanıyor. Yardıma gereksinim duyanların sayısının ani artışı Bağcılarlı hayırseverler de duyarlılığı artırdı. Hayırsever ilçe sakinleri, hemşerilerinin bu zor günlerinde yanlarında olmak için askıda ekmeğe destek vermeye başladı. Böylece günlük sepette 5 bin olan ekmek sayısı iki katına çıkarak 10 bin oldu.

"HAYRI YAPAN DA EKMEĞİ ALAN DA BELLİ DEĞİL"

Toplum olarak yardımı çok sevdiğimizi belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Paylaşmaya sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz günlerde atalarımızdan bize miras kalan askıda ekmeğe gösterilen alaka bizi fazlasıyla mutlu etti. Burada en güzel özellik şu; hayrı yapan da ekmeği kimin aldığı da belli değil. Bu projeye emek veren destek olan herkesten Allah razı olsun. Millet olarak biz bize yeteriz. Birlikte bu zor dönemleri de aşarak güzel günlere ulaşacağız" dedi.

Bu uygulama kapsamında 22 mahallede belirlenen fırınlara 'Askıda Ekmek' yazılı sepet dağıtılıyor. İlçe sakinleri satın aldıkları ekmeklerden bir tanesini ihtiyaç sahipleri için sepetin içine bırakıyor. Gün içinde fırına uğrayan yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler sepetten istediği kadar ekmeği ücretsiz olarak alıyor. Bazı fırıncılar ise numaratör sistemine geçti. Fırına gelen ve alışveriş yapan hayırseverlerin bıraktığı fazla paraların karşılığı ekmeklerde numaratörlere ekleniyor. İhtiyacı olan kişiler numaratöre bakarak, askıda ekmek yazan kısma konulan ekmeklerden ihtiyacı kadar alıyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: Başkan Demirbaş, sokak hayvanları doğal yaşam parkında incelemelerde bulundu - Haber 14:02: ANTALYA Serik'te pazarlarda denetim - Haber 14:02: ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı - Haber 14:02: MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı telekonferansla yapıldı - Haber 14:02: Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber