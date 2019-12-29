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Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel deve güreşleri şenliği yapıldı.

29.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:26 Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği
'nın ilçesinde, geleneksel deve güreşleri şenliği yapıldı.
Bodrum Belediye AŞ tarafından Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen etkinlikte, , Marmara ve Akdeniz bölgelerinin çeşitli illerinden getirilen 138 deve güreştirildi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşlerde develerin kıyasıya mücadelesi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Bazı develerin güreşi bırakıp sahada koşması, bazılarının da ayrılmaması nedeniyle saha görevlileri ve deve sahipleri zor anlar yaşadı.
Güreşleri izlemeye gelenlerin piknik yapıp davul zurna eşliğinde eğlendiği etkinlikte, saha dışında deve sucuğu, mandalina, incir gibi yöresel ürünlerin satışı yapıldı.
Deve sahibi Şaban Selçuk, Manisa'dan geldiklerini ve keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Kızılağaç, Bodrum, Muğla, Ege, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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