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Geleneksel çevgan sporu Azerbaycan'da yaşatılıyor

Azerbaycan'da, geleneksel atlı sporlardan olan çevgan Cumhurbaşkanlığı Kupası düzenlendi.

24.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:10 Geleneksel çevgan sporu Azerbaycan'da yaşatılıyor
'da, geleneksel atlı sporlardan olan çevgan Cumhurbaşkanlığı Kupası düzenlendi.
Final maçını Azerbaycan Gençlik ve Bakanı Azad Rehimov, Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanı ve Azerbaycan Atçılık Federasyonu (ARAF) Başkanı Elçin Guliyev izledi.
Karşılaşmada Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren onur konuğu olarak yer aldı.
Maç öncesinde Azerbaycanlı binicilerin Karabağ atlarıyla yaptığı akrobasi gösterisi ilgi gördü. Binicilerin gösterinin sonunda Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla tur atması davetlilerden büyük alkış aldı.
Bilal Erdoğan, karşılaşma öncesi düzenlenen törende, Azerbaycanlıların kendi geleneksel sporlarına sahip çıkmalarını görmekten mutlu olduklarını söyledi.
Azerbaycan'ın çok sayıda uluslararası spor etkinliğine başarıyla ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Azerbaycan aynı başarıyı kendi öz sporlarımızın gelişmesinde de gösterecektir. Bugün çevgan Anadolu'da çok oynanmamaktadır ancak Azerbaycan'da bu sporun gelişmesi Türkiye'de de tanınmasını sağlayacaktır. Aramızdaki geleneksel sporlar alanındaki dayanışma iki kardeş halkın kardeşlik ve dostluğunu pekiştirecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Bilal Erdoğan, "Allah iki ülke tek milletin kardeşliğinin daha da pekişmesini Sayın Erdoğan ve Aliyev'in liderliğinde hepimize nasip etsin." dileklerinde bulundu.
Devlet Sınır Hizmetleri Komutanı ve ARAF Başkanı Elçin Guliyev de atlı sporları geliştirdiklerini ve milli spor olan çevgan yarışlarını başlattıklarını bildirdi.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın final karşılaşmasına gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Guliyev, Azerbaycan'da geleneksel atlı sporların bundan sonra da gelişeceğini vurguladı.
Guliyev, Bilal Erdoğan'ın katılımının gelecekte bu işleri birlikte yürüteceklerinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.
Omar ve Buta takımları arasında yapılan final karşılaşmasını Omar takımı kazandı. Galip takımın oyuncuları at üzerinde ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla tur attı.
Galiplerin kupa ve madalyalarını Bilal Erdoğan ve Elçin Guliyev birlikte verdi. Etkinlik sonunda Guliyev, Erdoğan'a plaket ve hediye takdim etti.

Bilal Erdoğan, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

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