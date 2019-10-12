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Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi yapılacak

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Potbaşı Mevkii'nde yapılması planlanan Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

12.10.2019 15:53Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi yapılacak
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Potbaşı Mevkii'nde yapılması planlanan Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi'ne ait Potbaşı Mevkii'nde bulunan 14 bin metrekarelik alanda Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezi yapımı için saha incelemesinde bulundu. Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Daire Müdürlerinin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde proje detayları görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Akın, "Bartın Belediyesi'nin yatırım programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları Merkezimiz için saha incelemesinde bulunduk. Burada unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı yaşatmaya çalışacağız. Ata sporlarımızı yaşatmaya çalışacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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