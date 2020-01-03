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Geleneksel çocuk oyunları turnuvasında coşkulu final

Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları turnuvasında, final heyecanı yaşandı.

03.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:23 Geleneksel çocuk oyunları turnuvasında coşkulu final

Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları turnuvasında, final heyecanı yaşandı. Ortaokullar arasında yapılan mendil kapmaca ve yakan top yarışmalarının finalleri büyük çekişmeye sahne oldu.

Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu'nda ilk heyecan mendil kapmaca yarışmasında yaşandı. Turnuvada geleneksel oyunlar, aslına uygun olarak bilinen kurallarıyla oynandı. salonunun çizgileriyle takımların sahaları belirlendi.

HIZLI KOŞAN KAZANDI

Mendil kapmaca yarışmasında erkeklerde finale, Akşemsettin Ortaokulu ile Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu takımları kaldı. Rakibini yenen Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu takımı şampiyonluğa uzandı. Kızlar finalinde ise Hikmet Uluğbay Ortaokulu takımıyla TOKİ Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı karşılaştı. Takım oyuncularının hız ve reflekslerini sergilediği karşılaşmada, rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Hikmet Uluğbay Ortaokulu takımı oldu.

YAKAN TOP FİNALİ NEFES KESTİ

Ortaokullar arasında onar kişilik takımların mücadele eden ekipler yakan top yarışmasında ise rakiplerini eleyen Akşemsettin Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takımları finalde karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen karşılaşmada Akşemsettin Ortaokulu, mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Kızlarda ise finalde Akşemsettin Ortaokulu takımıyla karşılaşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takımı şampiyon oldu. Son ana kadar çekişmeye sahne olan maçlarda son düdükle birlikte şampiyon olan takımlar büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler, turnuvanın sonunda törenle madalyalarını aldı.

Mendil kapmaca ve yakan top turnuvalarına Başakşehir 'deki 13 ortaokuldan 37 takım, toplamda 506 öğrenci katıldı.



Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA

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