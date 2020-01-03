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Geleneksel çocuk oyunlarında coşkulu final

Başakşehir Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları turnuvasında final heyecanı yaşandı.

03.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:11 Geleneksel çocuk oyunlarında coşkulu final
Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları turnuvasında final heyecanı yaşandı. Ortaokullar arasında yapılan mendil kapmaca ve yakan top yarışmalarının finalleri büyük çekişmeye sahne oldu.

Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu'nda ilk heyecan mendil kapmaca yarışmasında yaşandı. Turnuvada geleneksel oyunlar, aslına uygun olarak belli kurallar içinde oynandı. salonunun çizgileriyle takımların sahaları belirlendi.

Hızlı koşan kazandı

Mendil kapmaca yarışmasında erkeklerde finale, Akşemsettin Ortaokulu ile Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu takımları kaldı. Rakibini yenen Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu takımı şampiyonluğa uzandı. Kızlar finalinde ise Hikmet Uluğbay Ortaokulu takımıyla TOKİ Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı karşılaştı. Takım oyuncularının hız ve reflekslerini sergilediği heyecan dolu karşılaşmada, rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Hikmet Uluğbay Ortaokulu takımı oldu.

Yakan top finali nefes kesti

Ortaokullar arasında onar kişilik takımların mücadele eden ekipler yakan top yarışmasında ise rakiplerini bir bir eleyen Akşemsettin Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takımları finalde karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen karşılaşmada Akşemsettin Ortaokulu, mutlu sona ulaşan taraf oldu. Kızlar finalinde ise finalde Akşemsettin Ortaokulu takımıyla karşılaşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takımı şampiyon oldu. Son ana kadar çekişmeye sahne olan maçlarda son düdükle birlikte şampiyon olan takımlar büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler, turnuvanın sonunda törenle madalyalarını aldı.

Mendil kapmaca ve yakan top turnuvalarına Başakşehir'deki 13 ortaokuldan 37 takım, 506 öğrenci katıldı. - İSTANBUL

Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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