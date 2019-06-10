Geleneksel esnaf duası devam ediyor

Safranbolu Sanayi Sitesi
'nde gerçekleştirilen geleneksel pazartesi duası aralıksız devam ediyor.
Esnaf duası programına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin
, Belediye Meclis Üyeleri Gökçe Aydın
ve Cemal Akarsu, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ile çok sayıda esnaf katıldı.
Dua sonrası sanayi esnafı ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Köse, " Bu güzel geleneği değerli esnafımızla birlikte sürdürüyoruz. Her hafta Pazartesi sabahları esnafımız ile buluşuyor, haftanın kazasız, belasız, hayırlı kazançlar getirmesi dileği ile dualar ediyoruz. Bu vesile ile tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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