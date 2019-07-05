- Geleneksel ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere altın ödülü verildi

- Geleneksel ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere altın ödülü verildiERZURUM - Milli Mücadele'nin 100. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK)'nın organizesiyle Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, geleneksel ev yemekleri yarışması düzenlendi. ESMEK, Akşam Sanat Okulu, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Meslek Liseleri öğrencileri yapmış olduğu yemekleri, jüriye beğendirmek için kıyasıya yarıştı.Yöresel çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 kategoriden oluşan yarışmada, sadece bir tabak üzerinden değerlendiren yarışmacılara derecelerine göre çeyrek, yarım ve tam altın verildi.Başkanlığını Kültür Turizm İl Müdürlüğü Folklör araştırmacısı Muhsin Koç'un yaptığı Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammet Sali, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İstek Bulut, Filiz Pasin ve Aşçı Orhan Erol'dan oluşan 5 kişilik ekip, katılımcıların yemeklerini değerlendirdi.En beğenilen ve dereceye giren tabaklar, çorbalarda Ayran aşı ve kesme, Ana yemeklerde Aşmalı yahni, Gıliko ve Lor dolması, tatlılarda ise Kadayıf dolması, Demir tatlısı ve Dut kaysefesi olurken Aslı Çakır, Furkan Dumlu ve Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğini temsilen katılan Cahide Cıran'ın hazırlamış olduğu tabaklar birinci oldu.Her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel ev yemekleri yarışmasında yapılan yemekler renk, koku, tat, ve sunum olarak değerlendirmelerden geçiyor. Katılımcıların yapacağı yemekleri önceden araştırmaları, yapmış olmaları yemeği lezzet açısından oldukça etkiliyor.Jüri üyelerinde Orhan Erol, katılımcıların kullandıkları malzemelerin besin değerlerine dahi önem gösterdiklerini belirterek, besin değerlerinin kaybolmaması içinde püf noktaları veriyor.Orhan Erol, "Salataların iri doğranması sirkeli su ile yıkanması gerekiyor. Buz olan bir etin çözülme aşaması mutlaka süzerek olmalı, içerisinde kan barındırmaması gerekli. Sebzelerin yetiştiği bölgelerdeki kirli sudan etkilenebileceği ve kir barındıracağı için mutlaka yenilmeden önce boll su ile yıkanması lazım" diye belirtti. Erol, günümüzün hızına yetişebilmek için küçükbaş hayvanlara yapılan hızlı büyüme işlemleri açısından da "Tavuk 45 günde büyüyor, testosteron hormonu ve antibiyotikle büyütülen tavuklar yumuşak doku enfeksiyonuna sebep oluyor. Hayvanların beslenmesi açısından düzenlemeler yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.Dereceye giren Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinden Muhammet Yusuf Kartal, "Ne kadar bu işin mutfağı da yer almış olsalar da annelerimizin ablalarımızın yaptığı yemekleri tutmaz biz aslında işin daha çok görselliğiyle sanatıyla uğraşıyoruz. Yıllardan aynı tabaklarda aynı tencerelerde yemek pişiren annelerimizin sunmuş olduğu tat her şeyin önünde gelir. Bizim bu bölümde olmamızın amacı yemeği görselle satmak, isterse en kötü yemek olsun bir yemeğin sunumu o yemeği mutlaka sattırır, ama şuan bu organizasyonda yemeklerimiz renk, tat, koku, sunum gibi birçok açıdan değerlendirmeye giriyor" dedi.Erzurum'un yöresel yemeklerinden olan Gıliko'yu yarışma için hazırlayan Emine Özlem Kekeç ise yemeğini bulgurun tuz ve un ile yoğurulmasıyla oluştuğunu ama farklılık katmak için iç bonfile ile birleştirdiğini söyledi. Sunum konusunda ev hanımlarının onları motive ettiğini söyleyen Kekeç, kendinden emin olmasına rağmen çok heyecanlı olduğunu söyledi.Ev hanımları içim sunum tavsiyeleri veren Gastronomi öğrencileri "Hanımlar sunumlarını abartmasınlar, kendilerini kasmasınlar, anlık akıllarına ne geliyorsa yapabilirler. Yemeği öylece tabağa boca etmek yerine yaptıkları yemeğin salça sosundan tabağa bir kaşık çekerek görsellik oluşturabilirler. Bir maydanoz yaprağı bile her şeyi değiştirebilir" dediler.