Geleneksel gemi modelleri sergisi BAKSM'DE açılıyor

Bir ay boyunca ziyarete açık olacak Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde meraklıları ile buluşacak. Serginin açılışı 20 Ekim Pazar günü, saat 17.00'da, Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker ve Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Dernek Başkanı Ahmet Güleryüz'ün katılımıyla gerçekleşecek.

GELENEKSEL GEMİ MODELLERİ SERGİSİ BAKSM'DE AÇILIYOR

İlki 10 Mayıs 2018'de 'Beylikdüzü 10.Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi'nin ikincisi 20 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında, BAKSM'de sanatseverlerle buluşacak. Dinamik ve statik modeller ile savaş gemileri, şehir hatları vapurları, römorkör, şilep ve buharlı gemilerden oluşan sergide, 18 modelcinin 55 gemi modeli yer alacak. Sanatseverler, 20 Kasım'a kadar açık olacak Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi'ni, hafta içi ve hafta sonu her gün 09.00-20.00 saatleri arasında, BAKSM Giriş Kat ve 2.Kat'ta ziyaret edebilirler. Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi kapsamında 26 Ekim'de BAKSM Şener Şen Sahnesi'nde 'Şirket-i Hayriyye'den Günümüze Deniz Ulaşımı; 16 Kasım'da ise 'Türkiye'de Gemi Modelciliği' konulu söyleşiler de gerçekleştirilecek. Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkanı Ahmet Güleryüz ile Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkan Yardımcısı Metin Önkol'un konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programlarında, katılımcıları keyifli bir sohbet bekliyor.