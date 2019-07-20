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Geleneksel Gölköy Şenlikleri

Ordu'nun Gölköy ilçesinde düzenlenen Geleneksel Gölköy Şenlikleri başladı.

20.07.2019 21:06 Geleneksel Gölköy Şenlikleri
Ordu'nun Gölköy ilçesinde düzenlenen Geleneksel Gölköy Şenlikleri başladı.
İlçe merkezindeki şenlik kapsamında, yağlı güreş müsabakaları yapıldı.
Müsabakalarda, finalde rakibini yenen Recep Kara başpehlivan oldu.
Güreş ağalığını ise 55 bin lirayla Yılmaz Usta aldı.
Etkinliğe, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile vatandaşlar katıldı.
Şenlik, ilçeye bağlı Uluvahta Yaylası'nda yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.
Kaynak: AA
Recep Kara, Gölköy, Ordu, Kültür Sanat

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