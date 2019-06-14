14.06.2019 08:55
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Geleneksel kavurma şenliği yapıldı

Geleneksel kavurma şenliği yapıldı

Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunun geleneksel olarak düzenlediği 17. kavurma şenliği yapıldı.

Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunun geleneksel olarak düzenlediği 17. kavurma şenliği yapıldı.

Program İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldız Ertunç ve velilerin katılımı ile büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Programda hafif düzey zihinsel yetersizliği bulunan Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin Çanakkale temalı tiyatro, sıra gecesi, dedeler ve nineler müsameresi ve ıspanaklı yumurta skeci yapıldı. Aynı zamanda geleneksel oyunlardan yumurta taşıma yarışı, yoğurt yeme ve balon patlatma yarışmaları ile öğrenciler oldukça eğlenceli vakit geçirdiler.

Programda 2018 yılında 2017-1-TR01-KA102-041456 Nolu ve "Hafif Düzey Zihinsel Engellilerin Avrupa'da Mobilya ve Dekorasyon Stajı adlı projeye katılan öğrencilere katılım belgeleri ile Europass belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün takdim etti.

Yapılan faaliyetle öğrencilerin kavram ve zihinsel gelişimin yanı sıra birçok sosyal beceriyi, başarma duygusunu, duygu ve düşüncelerini yetişkinler gibi cümlelere dökemeyen çocukların iç dünyalarını gösteriler aracılığıyla yansıtmalarına fırsat verildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Çanakkale, Düzey, Güncel

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