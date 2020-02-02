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Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı.

02.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:08Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı Erciyes'te yapıldı
Türkiye Geleneksel Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Müsabakaları'nda 2020'nin ilk ayağı 'te yapıldı.
Tekir Kapı'da oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen yarışlara 11 ilden 75 sporcu katıldı.
Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. 4 kategoride erkek ve kadın sporcuların yarıştığı müsabaka sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yarışlarla ilgili açıklama yapan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal , geleneksel sporların son zamanlarda ilgi görmeye başladığını söyledi.
Genç, "Bu sporumuz 600 yıllık bir geleneğe dayanıyor. Biz de federasyon olarak bu geleneği yaşatmak için mücadele ediyoruz. Gençlerimizi kahve köşelerinden, internet başından alıp, atalarının sporuna sahip çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Erciyes, Genç, Spor

Kaynak: AA

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