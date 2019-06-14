Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı

Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Kiraz
Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.
Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, AK Parti
İlçe Başkanı Recep Bulan, MHP
İlçe Başkanı Hüseyin Doğan
, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. İlçede görev yapan din adamları tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in ardından hazırlanan 118 kazan pilav ve 10 bin adet ayran ikramı yapıldı. Belediye başkanı Eyüp Yılmaz hayra destek olan esnaf ve katılan vatandaşlara ayrıca teşekkür etti. - ÇANAKKALE