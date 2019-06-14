14.06.2019 14:02
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Geleneksel lezzetler GÜCİSDER ile tanıtılacak

Geleneksel lezzetler GÜCİSDER ile tanıtılacak

Anadolu'nun geleneksel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla, Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) kuruldu.

Anadolu'nun geleneksel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla, Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) kuruldu.
GÜCİSDER'den yapılan açıklamada, derneğin Türkiye'nin eşsiz lezzetlerinin yarınlara taşınmasına katkı sağlamak hedefiyle kurulduğu bildirildi.
Ülkeler arasında, geleneksel ve coğrafi işaretli ürünleri sahiplenmede rekabet yaşandığına işaret edilerek, AB Komisyonunda tescil edilen Antep baklavası/ Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısının yanı sıra, 15 ürün için de tescil başvurusu yapıldığı belirtildi.
Coğrafi işaretli ürünlerin, kültürel mirasın korunmasına, küresel ekonomi karşısında yerel ekonomi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesine, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık seviyesinin arttırılmasına aracı olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Derneğin kurucu Başkanı Huriye Kayabaşı da GÜCİSDER olarak, üreticilere katkı sunacaklarını belirterek, "Sahip olduğumuz zengin lezzetlerin tadını ve kalitesini korumak en önemli görevimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
aydın, gaziantep, AB, türkiye, Ekonomi

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