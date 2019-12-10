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Geleneksel Öğrenci Kaynaşması'nda Kültür ve Sanat etkinlikleri görüşüldü

Bilim Adamları Mucitler Derneği Genel Merkezi; Sayın İnşaat işbirliği ile hafta sonu düzenlediği öğrenci kaynaşması etkinliğiyle, eğitime destek verdi.

10.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:37Geleneksel Öğrenci Kaynaşması'nda Kültür ve Sanat etkinlikleri görüşüldü

Bilim Adamları Mucitler Derneği Genel Başkanı ve Sayın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Sayın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve her ayın ilk Cumartesi düzenlenen "Geleneksel Öğrenci Kaynaşması"; bu hafta Sayın İnşaat çalışma ofisinde yapıldı. Türkiye ile Yabancı uyruklu öğrenciler arasında Kültür ve Sanat etkinlikleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunulduğu etkinlikte bu hafta; Uygulama Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Türk Dünyası Akademi Kurul Başkanı ve Bilim Adamları ve Mucitler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nesim Yalvarıcı, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Ensar Vakfı Sakarya Şubesi eski Başkanı Avukat Erhan Dursun, Emekli sanayici Burhan Dal, Bilim Adamları Mucitler Derneği Genel Sekreter Yusuf Uygur, Yönetim kurulu Üyesi Deniz Üstün, Öğretim görevlisi Kamil Özkan ile üniversitede okuyan Kırgızistan, Kazakistan, Suriye Afganistan, Azerbaycan, Tataristan, Türkmenistan uyruklu öğrenciler ağırlandı. Etkinlikte ayrıca; Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi Öğretim üyelerinden oluşan ve Sayın İnşaat ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik sayesinde farkındalığa da imza atılırken, dernek faaliyet ve etkinliğin de çalışmalara katkı sağlayıp, eğitime destek vermeye herkes davet edildi.


Sakarya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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