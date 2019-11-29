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Geleneksel Psikoloji gündeminin bu kez teması: "Ergenlik"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Psikoloji Gündemi"nin 14.'sü gerçekleştirildi.

29.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:45Geleneksel Psikoloji gündeminin bu kez teması:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Psikoloji Gündemi"nin 14.'sü gerçekleştirildi. Kültür ve Kongre Merkezinde (ŞKM) düzenlenen sempozyumun bu kez konusu "Ergenlik" oldu.

ve çevre illerden psikologların, psikolojik danışmanların, rehber öğretmenlerin ve HKÜ Öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği sempozyumda, ergenlik konusu tüm detaylarıyla ele alındı. Alanında uzman konuşmacıların sunumlarını gerçekleştirdiği programın açılış konuşmasını, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Tunç yaptı. Sempozyumların uzun süre sürdürülebilirliği nadir bir durum olduğunu söyleyen Tunç, "İlk psikoloji gündeminden itibaren bizi takip eden yaklaşık 150-200 arkadaşımızın olduğunu değerli akademisyenlerimiz belirtti. Bu durumun uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Bugünkü programda da çok değerli konuşmacılarımız sizlere yapacağı konuşmalarla çok değerli katkılar yapacaklardır. Ben sempozyuma katkı sunan emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Ergenlik" tüm yönüyle ele alındı

Bilimsel içeriği ve birbirinden değerli konuşmacıların sunumuyla katılımcıların dikkatini çeken sempozyumda, "İçsel Aile Sistemleri Modelinin Ergenlerde Uygulanması", Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit, "Doğruların" Gazabından, Metaforun Gücüne; Ergenlere Yaklaşımda KGT-D Modeli" Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turan Karatepe, "i-Nesli ve Dijital Minimalizm Uygulamaları Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Ergür" ve "Ergenlerde Antisosyal Davranışlar ve Çözüm Yolları" Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal tarafından yapılan sunumlarla gerçekleştirildi.

Ergenliğin tüm yönleriyle ele alındığı programa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sempozyumun gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti belirtti. Bilimsel içeriğiyle uzman konuşmacıların detaylı bir biçimde sunumlarını gerçekleştirdikleri sempozyum, konuşmacılara verilen plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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