20.06.2019 14:55
Haberler»Güncel»Haber

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'inde yılsonu heyecanı yaşandı

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde yılsonu heyecanı yaşandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde yılsonu heyecanı yaşandı.

27 eğitimci ve 400'ü aşkın kursiyerin yıl içerisinde hazırlamış olduğu el emeği 192 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sakarya Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen programa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, geleneksel sanatların usta isimleri, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Ahşap oyma, bilimsel bitki ressamlığı, cilt, çamur şekillendirme, çini, hat, ebru, kaligrafi, katı, minyatür, sedef kakma, sır üstü porselen boyama, temel sanat eğitimi ve tezhip branşlarında el emeği eserlerin sergilendiği yılsonu sergisi 30 Ağustos Cuma gününe kadar Sakarya Sanat Galerisi'nde vatandaşların ziyaretlerine açık olacak. - SAKARYA
Kaynak: İHA
İbrahim Aktürk,Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Sakarya,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:14Caddelerde engelli araç park yerleri belirlendi
15:14Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor
15:14Çukurova Belediyesi'nin yüzme kurslarında 10 bin çocuk yüzme öğrenecek
15:14Binali Yıldırım: "PKK ve FETÖ aynı yerden emir almaktadır"
15:14KTB'den pastırma ve sucuk tanıtım çalışması
15:1361 Camide Yaz Kur'an Kursu
15:13BATEM, turizmin hizmetinde