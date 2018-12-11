Geleneksel Sanatlar Yıldırım'da Yaşatılıyor

Toplumun kültür mirası el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasında önemli bir misyon yürüten Yıldırım Belediyesi, geleneksel sanatları gün yüzüne çıkarıyor. Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yapılan protokol doğrultusunda ücretsiz olarak düzenlediği meslek edindirme kurslarında, mesleki eğitim, müzik, yabancı diller, hobi-sanat ve el işçiliği alanlarında eğitimler vererek kursiyerlere yeni ufukların kapılarını açarken, toplumun değerlerini yansıtan geleneksel el sanatları alanlarında da tarihi birikime sahip çıkıyor. Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), 38 merkez ve 93 branşta eğitimlerini sürdürdüğü kursların yanı sıra, ahşap yakma, kazaz, çini, cam boncuk, cam üfleme ve keçe gibi geleneksel alanlarda 9 sınıfta 192 kursiyere eğitim vererek geleneksel el sanatlarını yaşatıyor.

ZENGİN KÜLTÜREL MİRAS

Kültürüne ve geleneklerine sahip çıkmayan toplumların değerlerinden yoksun kalacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasına büyük önem veriyoruz. Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan çok zengin kültürel değerlerimiz var. Bunları yaşatmayı, insanlara hatırlatmayı, gelecek nesillere ulaştırmayı öncelikli vazifelerimiz arasında görüyoruz. Sosyal, fiziksel, kültürel ve ekonomik alanda yaptığımız hizmetlerle önde ve örnek belediye hüviyetimizi her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasında aktif rol üstleniyoruz. Kurslarımız sayesinde kadınlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimiz bir yandan yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, diğer taraftan gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyorlar. Geleneksel el sanatları, tarihi ve kültürel miraslarımız içerisinde farklı bir öneme sahiptir, bunun bilinciyle geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması anlamında büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kültürel miraslarımıza duyduğumuz saygı gereği geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

'SANATI DESTEKLİYORUZ'

İnsanların yaşam kalitesini artırmak için fiziki standartlardaki artışın yanı sıra yaptıkları çalışmalarla sanat faaliyetlerine öncülük eden vatandaşları desteklediklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanların yaşam kalitesini artırmak için yalnızca fiziki standartlardaki artış yeterli değil. Yerel yöneticiler olarak hayatı ilimle, irfanla, kültürle ve sanatla okuyabilmek için kültür sanat etkinliklerini düzenlemenin yanında, geleneksel alanlarda yapılan sanat faaliyetlerini destekliyoruz. Yıldırım'ı fiziksel olarak dönüştürürken, sosyal dönüşümü de gerçekleştirmek adına hem sanatseverleri desteklemeye hem de zengin kültür yelpazemizin yansımalarını sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.