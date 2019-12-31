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Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Zirve Tırmanışı'na 100'ün üzerinde dağcı katılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Zirve Tırmanışı'nın bu yıl 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

31.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:40
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Geleneksel Şehitleri Anma Zirve Tırmanışı'nın bu yıl 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.
Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanışın 4-5 Ocak'ta, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenleneceğini belirterek, Allahuekber Dağları'nda Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Zirve Tırmanışı'nın, bu yıl 100'ün üzerinde dağcının katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak yıl içerisinde milli günlerin yanı sıra şehitleri anmak için de özel faaliyetler düzenlediklerine işaret eden Başar, "Bu kapsamda Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda bu yıl da şehitlerimizi anmak için faaliyetimiz olacak. Allahuekber Dağları'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okuyacak, dualar ederek şehitlerimizi tekrar anacağız." dedi.
Başar, federasyonunun 2020 faaliyetlerinin planlamasının devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Federasyon olarak milli ve manevi günlerimize önem veriyoruz. Çanakkale Şehitleri'ni Anma Tırmanışı ile Allahuekber Şehitleri'ni Anma Tırmanışı'nı her yıl düzenli yapmaktayız. Bunların yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Bayramı Tırmanışlarımız da devam etmekte."
Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Zirve Tırmanışı'na 100'ün üzerinde dağcı katılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Allahuekber Dağları, Sarıkamış, Spor

Kaynak: AA


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