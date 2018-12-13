13 Aralık 2018 Perşembe 16:39



13 Aralık 2018 Perşembe 16:39

UNESCO'nun 13. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetler Arası Komite Toplantısı'na, Du¨nya Etnospor Konfederasyonu da gözlemci olarak katıldı.Etnospor Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mauritius'un başkenti Port Louis'da Swami Vivekananda International Convention Centre'da (SVICC) geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen komite toplantısına, Türkiye heyetinin yanı sıra, Du¨nya Etnospor Konfederasyonu Genel Sekreteri Sami Serdar ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu gözlemci olarak katıldı.Komitenin 13. oturumuna üye Avusturya, Azerbaycan, Cibuti, C¸in, Ermenistan, Filipinler, Filistin, Guatemala, GKRY, Hollanda, Jamaika, Japonya, Kamerun, Kazakistan, Kolombiya, Kuveyt, Ku¨ba, Lu¨bnan, Mauritius, Polonya, Senegal, Sri Lanka, Togo ve Zambia ülke temsilcileri katıldı.Komite toplantısı öncesi so¨zles¸meye akredite STK temsilcilerinin bir araya geldigˆi NGO Forum gerc¸ekles¸tirildi.Forumda STK'ların rolleri, deneyim paylaşımı gibi konuların yanı sıra, sivil toplumun somut olmayan ku¨ltu¨rel miras konusunda toplumda farkındalık arttırıcı, diyalog gelis¸tirici ve ku¨ltu¨rel mirasların yaşatılmasını teşvik edici işlevlerine dikkati çekildi.Toplantı ic¸in komite u¨yesi u¨lkeler, taraf devletler, akredite sivil toplum kurulus¸ları ve digˆer kurulus¸larının temsilcilerinin de dahil oldugˆu 128 u¨lkeden 821 katılımcı kayıt yaptırdı.Toplantıda Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Ku¨ltu¨rel Miras Listesi'ne adaylık dosyalarının go¨ru¨s¸meleri de ele alınarak listeye 7 unsur kaydedildi.Ayrıca I·nsanlıgˆın Somut Olmayan Ku¨ltu¨rel Miras Temsili Listesi'ne adaylık dosyaları go¨ru¨s¸meleri su¨rdu¨ru¨lu¨rken, Tu¨rkiye'nin Azerbaycan ve Kazakistan ile olarak sundugˆu Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği adlı dosya görüşülerek Temsili Liste'ye alındı.Bu kararla birlikte Türkiye'nin, biri Acil Koruma Listesi'nde, 16'sı da Temsili Liste'de olmak üzere toplam miras sayısı 17'ye yükseldi.2019 do¨neminde incelenecek dosya sayısının, 5'i c¸ok uluslu ve 46'sı ulusal olmak u¨zere toplam 51 oldugˆu belirtilirken, aday dosyalar arasında Tu¨rkiye tarafından o¨nerilen ve gelecek yıl I·nsanlıgˆın Somut Olmayan Ku¨ltu¨rel Miras Temsili Listesi'ne kaydettirilmesi beklenen "Geleneksel Tu¨rk Okc¸ulugˆu" dosyası da bulunuyor.Toplantı sonunda 14. Hükümetler Arası Komite Toplantısı'nın 9-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilmesine karar verildi.