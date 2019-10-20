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Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden tanıtım toplantısı

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü tanıtım toplantısı, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

20.10.2019 12:55Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden tanıtım toplantısı
Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü tanıtım toplantısı, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

Toplantıda Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Berkay Kalay, kulübün amaçları ve gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çalışma kurallarının da paylaşıldığı toplantıda öğrenciler okçuluk malzemelerini inceleme fırsatı da elde etti. Günümüzde unutulmuş olan okçuluk mirasını yeniden hatırlatmak amacıyla kulübü kurduklarını ve bu kapsamda da pek çok etkinliğe imza atacaklarını belirten Kulüp Başkanı Kalay, ayrıca Anadolu Üniversitesini de başarıyla temsil etmek istediklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Berkay Şahin, Yaşam

Kaynak: İHA

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