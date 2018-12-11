11 Aralık 2018 Salı 16:40



11 Aralık 2018 Salı 16:40

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı bünyesindeki Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezinde, "Geleneksel Türk Sanatları Kalem İşi" kursu açıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze kayıtlı 65 yaş üstü kişiler, geçmişi canlandırıp "Geleneksel Türk Kalem İşi" sanatıyla olağanüstü işler çıkarmaya, farklı motif ve desenler çalışarak yüreklerdeki güzelliği çizimlere dökmeye devam ediliyor.Kursiyerlerden Gülseren Duruk, iki yıldır Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezine devam ettiğini belirterek, "Burada olmaktan çok memnunum. Bizlere bu imkanı sağladığı için başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, tüm dertlerimizi geleneksel Türk sanatı kalem işi kursu ile bir nebze de olsa unutuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Emekli öğretmen Şenel Küçük ise merkeze 6 aydır geldiğini ifade ederek, "Geleneksel Türk sanatı kalem işi kursuyla çok güzel işler yapıyoruz. İçimizdeki duyguları dışarı çıkarıyoruz, çok memnunuz." açıklamasında bulundu.