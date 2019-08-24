Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde 19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali başladı.
Atatürk Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Ardından mehteran takımı eşiliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi. "Wos Hatay" grubu üyeleri ve motosikletlilerin de katılım gösterdiği kortej renkli görüntü oluşturdu.
Hükümet Konağı bahçesinde yoğurt, lokum yeme ve atletizm yarışmalarında dereceye girenlere Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın tarafından hediye verildi.
Festivalin açılış programına AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de katıldı.