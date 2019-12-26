Haberler » Güncel » Geleneksel yöntemle beş kuşaktır zeytinyağı üretiyorlar - Haber

Geleneksel yöntemle beş kuşaktır zeytinyağı üretiyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki asırlık fabrikada beş kuşaktır geleneksel yöntemle soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor.

26.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:36 Geleneksel yöntemle beş kuşaktır zeytinyağı üretiyorlar
'in ilçesindeki asırlık fabrikada beş kuşaktır geleneksel yöntemle soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor.
Mahallesi'nde yaşayan Agah Ferhatoğlu ve ailesi, zeytinyağı fabrikaları bulunmasına rağmen dedesinden kalan 100 yıllık binada geleneksel yöntemle üretimi sürdürüyor.
Toplanan zeytinler traktörlerle kasalar içinde fabrikaya getirilerek önce tartılıyor, vakumlanarak yapraklarından ayrıştırıldıktan sonra yıkama makinesine atılıyor. Yıkanan zeytinler bant yardımıyla taş baskıya alınıyor. Her biri 1,5 ton ağırlığındaki dönen iki taş silindir altında yaklaşık 40 dakika ezilen zeytin, hamur kıvamına geliyor.
Bu malzemenin çuvallara doldurularak preslenmesi esnasında sızan soğuk sıkım zeytinyağı ambalajlanarak tüketime hazırlanıyor.
Agah Ferhatoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde 100 kilogram zeytinden ortalama 22 litre yağ çıktığını, taş baskıda bu miktarın 16 litre olduğunu söyledi.
Taş baskının özelliklerine değinen Ferhatoğlu, "Geleneksel yöntemle sıktığımız yağ, polifenoller, E vitamini ve antioksidan bakımından çok zengin. Fabrikada sıkılan yağlar çok sürtünmeye maruz kalıyor, bu da haliyle olumsuz etkiliyor. Taş baskıda sürtünmeye maruz kalmadan sıkarak çıkarttığımız zeytinyağları daha kaliteli oluyor." dedi.
İşletmenin üretim koordinatörü Abdullah Şengören de "Buradaki işlem tamamen soğuk baskıdır. Bu da zeytinin içindeki minerallerin, vitaminlerin bu yağa geçmesini ve insanlara daha faydalı bir halde sunulmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

Balıkesir, Edremit, Güre, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır" - Haber
13:16   Bakan Çavuşoğlu: NATO'da ve Asya'da kilit rolümüzü sürdüreceğiz - Haber
13:15   Ankara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi - Haber
13:15   Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2) - Haber
13:12   Çocuk Belediye Başkanı ve yönetimi göreve başladı - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:22   Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
26.12.2019 13:21:47