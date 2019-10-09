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Geleneksel Yörük Düğününü Eskişehir ekibi sahneledi

Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Halk Oyunları ve Tiyatro ekibi; Antalya Yörük Derneğinin düzenlediği etkinlikte 'Geleneksel Yörük Düğünü'nü sahneledi.

09.10.2019 13:43Geleneksel Yörük Düğününü Eskişehir ekibi sahneledi
Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Halk Oyunları ve Tiyatro ekibi; Antalya Yörük Derneğinin düzenlediği etkinlikte 'Geleneksel Yörük Düğünü'nü sahneledi.

Antalya'da 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Toyu, temsili Yörük Türkmen göçü ile başladı. Eskişehir Anadolu Bacıları Derneğinin de davet edildiği toyda birlik ve beraberliğe vurdu yapıldı. Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ve Tiyatro ekibinin sahnelediği 'Geleneksel Yörük Düğünü' de beğeni ve takdirle izlendi.

Oyunun yönetmeni Hafize Erdoğan'a takdir ve teşekkür plaketleri sunuldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Antalya, Yaşam

Kaynak: İHA

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