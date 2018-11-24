Gelenekten Geleceğe Bozüyük'te Sanat" İzlenime Sunuldu

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:27



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:27

Bozüyük ilçesinde üç ayrı sanat dalında eserlerin izlenime sunulduğu Gelenekten Geleceğe Bozüyük'te Sanat Sergisi açıldı.Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Recai Yaşar, Selahattin Duman ve Ramazan Bayraktar'ın yağlıboya resim, ahşap yakma ve hat sanatı eserlerinden oluşan "Gelenekten Geleceğe Bozüyük'te Sanat" adını verdikleri karma sergi izlenime sunuldu.Açılışın ardından sergiyi gezen Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, sanatçıları kutladı.Sergi açılışına Bozüyük Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Akın, Pazaryeri İl Genel Meclis Üyesi Haluk Filizli, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ile okul müdürleri de katıldı.