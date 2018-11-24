Gelenekten Geleceğe Bozüyük'te Sanat" Sergisi Açıldı

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Sanat Atölyesinin düzenlediği "Gelenekten Geleceğe Bozuyük'te Sanat" resim sergisi açıldı
Bozüyük Sanat Atölyesi sanatçıları Recai Yaşar
, Ramazan Bayraktar
, Selahattin Duman
ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri karma serginin açılışı Kaymakam Hasan Yaman
ve çok sayıda konuğun katılımları ile gerçekleştirildi. Kaymakam Yaman, "Hakikaten arkadaşlarımız, öğrencilerimiz duygularını, düşüncelerini, gördüklerini eserlerine çok güzel yansıtmışlar. Biz bir kez daha sanatçılarımızla hem kursiyerlerimizle Bozüyük adına gurur duyduk. Bozüyük Sanat atölyesinin sanatçılarını, öğrencilerini tebrik ediyorum" dedi.
Özelikle öğrenciler tarafından çizilen birbirinden güzel resimlerin yoğun ilgi gördüğü sergi hafta boyunca Bozüyüklü sanat sevenlerin ziyaretine açık olacak.
Açılış törenine; Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz, Bozüyüklü siyasiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BİLECİK
Hasan Yaman,Bilecik,Bozüyük
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:59