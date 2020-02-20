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Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın

Çanakkale-Gelibolu açıklarında seyir halindeki bir geminin kazan dairesinde yangın çıkması sonucu motorları stop etti.

20.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:54Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın
Çanakkale- açıklarında seyir halindeki bir geminin kazan dairesinde yangın çıkması sonucu motorları stop etti. Gemi motorlarının durması sonucu sürüklenmeye başladı.

Gelibolu açıklarında Palau bayraklı 130 metre uzunluğunda Hacı Arif Kaptan (HAK) isimli bir geminin kazan dairesinde yangın çıktı. Yangın sonucu motorları stop eden gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Bölgeye hemen güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ve 'Zübeyde Ana' römorkörü gönderildi. Makine arızası nedeniyle sürüklenen gemi demirlemek zorunda kaldı. Geminin, makine dairesindeki yangına mürettebatın müdahale ettiği, şu anlık yardım istemedikleri öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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