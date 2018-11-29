Gelibolu Belediyesinden Market Denetimi

29 Kasım 2018 Perşembe 15:41



29 Kasım 2018 Perşembe 15:41

Gelibolu Belediyesi, ilçede bulunan marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.Edinilen bilgiye göre, belediye zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla kontrol yapıldı.Zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşarak etiketleri tek tek kontrol etti ve raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadıkları ve yerli üretim logosu, gramajları inceledi.Denetimlerde iş yeri açma ruhsatları da kontrol edilirken, bu çalışmalardaki amacın stokçuluğun önüne geçmek ve vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak olduğu belirtildi.