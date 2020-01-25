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Gelibolu Belediyesinden öğrencilere ücretsiz sinema

Gelibolu Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine her gün ücretsiz sinema keyfi yaşatıyor.

25.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:54Gelibolu Belediyesinden öğrencilere ücretsiz sinema
Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine her gün ücretsiz sinema keyfi yaşatıyor.
Belediye tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, yarıyıl tatiline giren öğrencilere ücretsiz olarak izletilen "Rafadan " isimli animasyon filme öğrenciler ilgi gösteriyor.
Atatürk Kültür Merkezindeki sinema salonunda her gün saat 15.00 seanslarında film izletilen filmin gösterimi, okullar açılına kadar devam edecek.
Gösterime gelen ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özcar, "Yarıyıl tatil hediyesi olarak 'Rafadan Tayfa' isimli film, okulların açılışına kadar öğrencilerimizle buluşmaya devam edecek. Öğrencilerimizi mutlu görmek, bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

Gelibolu, Tayfa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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