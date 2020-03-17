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Gelibolu Belediyesinin koronavirüs mücadelesi

Gelibolu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında önlem alındı.

17.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:22
Gelibolu Belediyesinin koronavirüs mücadelesi
Gelibolu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında önlem alındı.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma kapsamında ilçe pazar yeri dezenfekte edildi.
Zabıta ekiplerince şehir merkezindeki esnaflar uyarılıp maske dağıtıldı, belediye binasında da kriz masası oluşturuldu.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar, virüsten korunmak üzere başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Mobil ekiplerin dezenfeksiyon çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde yerine getirdiğini belirten Özacar, "Biz vatandaşlarımızın sağlığı açısından belediye olarak gerekeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızda da kendi hijyen tedbirlerini almaları, kalabalık alanlarda bulunmamaları ve ikili temaslardan mümkün olduğu kadar uzak durmalarını önemle tavsiye ediyoruz . Bugün salı pazarı olması nedeniyle pazarda ilaçlama ve esnafımıza maske ile eldiven dağıtımı yaptık." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Gelibolu, Zabıta, Güncel

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