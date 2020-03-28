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Gelibolu'da 11 kişi define ararken yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 11 kişi define ararken yakalandı.

28.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:58
Gelibolu'da 11 kişi define ararken yakalandı
Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde 11 kişi define ararken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Camikebir Mahallei Eski Kaymakam Bayırı mevkisinde bulunan ve restorasyonu süren tarihi binanın bahçesinden sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler 2'si kadın 11 kişiyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Gelibolu, Güncel

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