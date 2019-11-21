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Gelibolu'da, 4 liralık kuponla 422 bin lira kazanan talihli belli oldu

TÜRKİYE Jokey Kulübü'nün, 18 Kasım Pazartesi günü Şanlıurfa Hipodromu'ndaki programında ikinci altılı ganyanı bilen 3 talihliden birisi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden çıktı.

21.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:40Gelibolu'da, 4 liralık kuponla 422 bin lira kazanan talihli belli oldu

TÜRKİYE Jokey Kulübü'nün, 18 Kasım Pazartesi günü Şanlıurfa Hipodromu'ndaki programında ikinci altılı ganyanı bilen 3 talihliden birisi 'nin ilçesinden çıktı. Bir otobüs yazıhanesinde çalışan Sezer Fıstık (42), 422 bin liralık ikramiyeyi, 4 lira 5 kuruşluk kuponla kazandı.

Gelibolu'da şehirlerarası otobüs yazıhanesinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Sezer Fıstık, kuponunu Hilal Gülmeden'e ait 308 Nolu Ganyan Bayii'nden yatırdı. Toplam 4 lira 5 kuruş tutarındaki kuponuna 2 ayağa tek at yazdı. Dört ayağı ise 3 atla geçen Fıstık, dağıtılan 1 milyon 265 bin 737 TL'lik ikramiyeyi kazanan 3 şanslı kişiden biri oldu.

Kuponunda yarışseverlerin 'eşek' olarak tabir ettiği kazanma ihtimali zayıf olan atları bilerek 422 bin lira kazanan Sezer Fıstık, ilçede günün konusu oldu. Birçok kişinin yüzlerce liralık kuponla bilemediği altılıyı 4 lira 5 kuruşluk kupon ile doğru tahmin eden Sezer Fıstık, "Ben orjinleri tercih ederek oynuyorum. Altılıyı bu sayede buldum. Herkesin yaptığı gibi atın derecesi ve jokeyine değil, koşan atın anne ve babasına bakarak altılıyı oynuyorum. Kazandığımı öğrenince çok sevindim. Ama atlara güveniyordum ve tutturunca şaşırmadım. Tebrik eden arkadaşlar oldu. Telefon ile arayıp tahmin isteyen arkadaşlar oldu. At yarışı oynamaya devam edeceğim" dedi.

Orta halli bir yaşamı olduğunu ve kirada oturduğunu ifade eden Fıstık, kazandığı 422 bin lira ikramiye ile ilk önce bir ev almayı düşündüğünü söyledi.

Kuponun oynandığı ganyan bayisinin işletmecisi Hilal Gülmeden ise, altılıyı tutturan Sezer Fıstık'ın daimi müşterisi olduğunu belirterek, "Talihli arkadaşımızın kazandığı ikramiyeyi güle güle harcamasını diliyorum. Böyle düşük bütçeli bir kuponla altılıyı kazanmış olması bizi de mutlu etti" diye konuştu.



Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: DHA

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