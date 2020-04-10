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Gelibolu'da 670 öğrenci evde masal dinliyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğrencilere yönelik 'evde masal günleri' etkinliği hayata geçirildi.

10.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:52
Gelibolu'da 670 öğrenci evde masal dinliyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğrencilere yönelik 'evde masal günleri' etkinliği hayata geçirildi.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek adına Türkiye'de uzaktan eğitime geçildi. Bu kapsamda okul öncesi öğrenciler için de 'İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' organizasyonuyla 'evde masal günleri' etkinliği başlatıldı. Gönüllü öğretmenler Nergis Erengöz, Meryem Başayan, Seval Bircan Yılmaz Yıldız,  Perihan Dündar, Ceren Baysal, Ülkü Eldeş, Tuğba Gökdemir,  Asuman Kahraman ve  İrem Ertekin evde okudukları masalı, kurdukları WhatsApp grubunda yayınlıyorlar ve öğrencilerinin buradan dinlemesini sağlıyorlar.İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, "Öğretmenlerimizle böyle bir proje düşündük ve uyguluyoruz. Böylelikle bu okul öncesi öğrencilerimiz de okuldaki gibi eğitimine devam ediyor. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz öğrencileriyle bu yolla da iletişimlerini devam ettiriyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gelibolu, Güncel
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