Gelibolu'da 7 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde Pakistan
uyruklu 7 kaçak, polisler tarafından yakalandı.
Gelibolu ilçesinde saat 15.30 sıralarında feribot iskelesi önünde bekleyen 7 kişiden şüphelenen çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iskele önüne gelerek inceleme yaptı. Feribot bekleyen 7 kaçağın Pakistan uyruklu olduğu, Gelibolu'dan feribot ile Lapseki
ilçesine, oradan da Ayvacık
ilçesine geçerek, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak istedikleri belirlendi.
Yakalanan kaçaklar emniyette devam eden işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
- Çanakkale
Ayvacık,Pakistan,Çanakkale,Gelibolu
04 Aralık 2018 Salı 17:51