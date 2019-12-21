Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde dün yaşamını yitiren Gelibolu Gemi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy, toprağa verildi.
Gelibolu Gemi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı armatör Mehmet Aksoy, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görürken dün yaşamını yitirdi. İlçedeki tersanede yüzlerce gemi üreten Mehmet Aksoy için bugün Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı AK Partili Dr. Ali Kamil Soyuak, ilçedeki iş adamları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aksoy, Alaeddin Kalfa Mezarlığı'nda toprağa verildi.