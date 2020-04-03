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Gelibolu'da ateş ölçümü yapan polisler, 'evde kal' mesajı verdi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, denetimler sırasında araç sürücüleri ve yolculara yönelik ateş ölçümü yaptı.

03.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:34
Gelibolu'da ateş ölçümü yapan polisler, 'evde kal' mesajı verdi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, denetimler sırasında araç sürücüleri ve yolculara yönelik ateş ölçümü yaptı. Ekipler, dövizlerle 'evde kal' mesajı verdi.

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, her geçen artış gösteren yeni tip korona salgının vatandaşlar aracılıyla yayılmasını engellemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Gelibolu ilçe girişine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kontrol noktasında sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümü yapıldı. Ateşi yüksek çıkan sürücü ve yolcular, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Otobüslerdeki yolcu sayısı ve oturma düzeni kontrol edildi.Denetimler sırasında polisler ayrıca, 'Sen Bize Bakma, Evde Kal Türkiye' mesajı verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gelibolu, Güncel
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