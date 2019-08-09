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Gelibolu'da av köpekleri aşılandı

Gelibolu ilçesinde av köpeklerine aşı yapıldı.

09.08.2019 10:34 Gelibolu'da av köpekleri aşılandı
Gelibolu ilçesinde av köpeklerine aşı yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gelibolu Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneğince düzenlenen "Av Köpeklerine Aşı Günü"nde 115 av köpeğine kuduz aşısı tatbik edildi.
Dernek Başkanı Yavuz Oğur, dernek binası bahçesinde yapılan aşılamanın başarılı geçtiğini söyledi.
Av köpeklerine her yıl düzenli olarak kuduz aşısı yapıldığını anlatan Oğur, "Bu yıl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen veteriner tarafından aşılar yapıldı. Devamlı olarak av köpeklerimizin kuduz aşıları yapılarak av köpeklerinin aşı kartlarına işlenmektedir." dedi.
Oğur, kuduz aşısının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Av sırasında köpeklerimiz başka hayvanlarla bizler görmeden boğuşmuş, bu hayvanlardan kuduz mikrobu almış olabilir. Bu nedenle avcılarımız muhakkak kuduz aşısını yaptırmalı." diye konuştu.

Gelibolu, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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