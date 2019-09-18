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Gelibolu'da belediyeden vatandaşlara aşure ikramı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından 10 bin kişilik hazırlatılan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

18.09.2019 08:46Gelibolu'da belediyeden vatandaşlara aşure ikramı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından 10 bin kişilik hazırlatılan aşure vatandaşlara dağıtıldı.
Geleneksel hale getirilen organizasyonda aşureler pazar yerinde, cami önlerinde ve çarşı merkezinde ikram edildi.
Aşure dağıtımına belediye meclis üyeleri ile katılan Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "Aşure berekettir, paylaşımdır, hoş görüdür, insanlığın ortak kültürel mirasıdır." dedi.
Muharrem ayının tüm insanlığa barış getirmesini dileyen Özacar, şunları söyledi:
"Aşure bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Tüm inançları, düşünceleri kardeşçe yaşadığımız bu ülkede iyilikleri paylaşmak, güzellikleri birlikte yaşamak, birlikte üzülmek hepimizin ortak kaygısı, ortak geleceği olmalıdır. Bütün insanlarımızın yüzleri gülsün. Biliyoruz ki her şey paylaşınca güzel ve gelecek nesillere bırakacağımız, sevgi içinde dostluk ve kardeşlikle yaşanabilir bir ülkedir."

Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

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