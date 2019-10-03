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Gelibolu'da çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Gökhan Alemdar, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

03.10.2019 08:42Gelibolu'da çiftçilere
Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Gökhan Alemdar, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.
Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, buğdayların biçilmesinin ardından çiftçilerin bilinçsizce anız yakmasının zaman zaman istenmeyen olaylara yol açtığını belirtti.
Anız yakmanın toprağa büyük zarar verdiğini vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:
"Bu konuda herkesin oldukça dikkatli ve hassas olması lazım. Çiftçilerimiz kendilerine, topraklarına zarar verdiklerinin farkında değiller. Anız yakılması nedeniyle hem kendi arazilerinin verimini düşürüyorlar hem orada bulunan canlıları yok ediyorlar hem de anız yangınlarının ormanlık alanlara, bazen evlere ya da bahçelere sıçramalarına neden oluyorlar."

Gelibolu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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