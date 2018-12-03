Gelibolu'da Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.
Gelibolu Toplum Sağlığı Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.
İlçe merkezindeki balıkhane önünden başlayan yürüyüş, İskele Meydanı'ndaki Atatürk
Anıtı önünde sona erdi.
Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, "Evet bugün sağlıklıyız ama yarın ne olacağımız maalesef ki belli değil. O nedenle engelli kardeşlerimize karşı duyarlı olalım. Onlara yardımcı olalım, günleri kutlu olsun." dedi.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Özacar, Gelibolu Toplum Sağlığı Müdürü Çiğdem Şeker ile siyasi partiler, engelliler dernekleri ve kurum temsilcileri katıldı.
Kolordu Bölge Bandosundan özel konser
Bu arada gün dolayısıyla 2. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Yahya Çavuş Görme Engelliler Ortaokuluna sürpriz ziyaret yaparak, burada eğitim öğrenim gören çocuklara konser verdi.
Konseri büyük bir mutlulukla dinleyen görme engelli çocuklar, doyasıya eğlendi. Okul Müdürü
Ali Demirdağ, yaptığı açıklamada, "Kolordumuzun bu güzel jesti karşısında duygulanmamak elde değil. Böyle anlamlı bir günde bu yavrularımız değişik bir gün yaşadılar. Önce dinlediler, sonra oynadılar ve çok mutlu oldular. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çanakkale,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Gelibolu
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:22