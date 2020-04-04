Gelibolu'da esnaf ürettiği maskeleri 1,5 liradan satışa sundu
Gelibolu'da bir esnaf yeni tip koronavirüs (Kovid-10) ile mücadelede kullanılan maskelerden üreterek 1,5 liradan satışa çıkardı.
04.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:10
Esnaf Serhat Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "maksat sağlık olsun" diyerek maske sıkıntısının önüne geçmek için üretime başladığını söyledi.
Piyasada daha önce çok ucuza satılan maskelerin fiyatının 15-20 liraya çıktığına dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:
"Ülkemizde yaşanan bu süreci önemsiyoruz, hiçbir mal insan hayatından daha değerli değildir. Piyasada üretilen maskelerden 3 kat daha kalın 60 ve 90 gramlık elyaf kumaştan üretim yapıyoruz. Kurumlara toptan 1 liradan, vatandaşlarımıza ise 1,5 liradan veriyoruz. 65 yaş üstü, hasta ve engelli vatandaşlarımıza ise ekibimiz evlerine kadar ücretsiz teslim edecek. Gelibolu ve Evreşe belediyelerimiz ilk etapta 5 bin maske sipariş ettiler. Piyasadaki fahiş fiyatlı maske trafiğine inat, günlük kullanıma uygun maskeleri üretip satışa sunuyoruz."
Kaynak: AA
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