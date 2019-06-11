Gelibolu'da GMKA ve TANAP projeleri tanıtıldı

Gelibolu Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından hazırlanarak Güney Marmara
Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından desteklenen projeler tanıtıldı.
Okulun konferans salonundaki tanıtım toplantısında konuşan Okul Müdürü Mesut Kaya
, hazırladıkları "STEM Yaklaşımının Mesleki Eğitime Entegrasyonu Projesi"nin GMKA tarafından mali destek almaya hak kazandığını söyledi.
298 bin lira bütçeli proje sayesinde eski bilgisayar laboratuvarlarının yenilendiğini, Robotik, Kodlama ve Sunum sınıfları kurulduğunu belirten Kaya, "Kurduğumuz bu sınıflarda alan öğrencilerimiz ve alanı bilişim teknolojileri olan ve bu yönde eğitim gören özel eğitim öğrencilerimiz kodlama eğitimi almakta, robotik tasarımlar yapmakta ve tasarımlarını sunum sınıflarında sunabilmektedir. Çocuk Gelişimi Atölyesi olarak kullanılan alanlara da tasarım beceri atölyeleri kurarak, öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak istedik. Bunun yanına da aynı proje ile fen laboratuvarı kurarak, okulumuzun ihtiyacı olan fen laboratuvarını kurmuş olduk. Bakanlığımızın da aynı şekilde okullara tasarım beceri atölyeleri ve kodlama sınıfları kurma planını açıklaması, yaptığımız bu projenin isabetli bir proje olduğunu teyit etmiş oldu." ifadelerini kullandı.
TANAP'ın, Azerbaycan
doğal gazını Türkiye
ve Avrupa
'ya taşıyacak bir doğal gaz boru hattı projesi olduğunu hatırlatan Kaya, şöyle devam etti:
"Bu projenin desteklediği Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması kapsamında 23 Ağustos 2017'de başvuru süreci tamamlanan ikinci hibe çağrısına okulumuz Hayat Dolu Okul kısaca HAYDOP isimli proje ile başvuru yapmış ve kabul edilmiştir. 196 bin 744 lira olan proje bütçemizle okulumuza pek çok sosyal alan kazandırdık. Bu proje sayesinde yemekhanenin taban taşlarını değiştirdik, duvarlarını boyadık ve pencerelerine perde taktık. Okul kantinimizde zemin taşlarını değiştirdik ve televizyon aldık. Bahçeye kamelyalar yaptırdık, koridorlara oturma alanları ve zeka oyun alanları kurduk. Hayat Dolu Okul Projemize aldığımız destekle 74 kişilik bir konferans salonunu okulumuza kazandırdık. Spor salonumuzun bu projemizle eski PVC kaplaması söküldü, altına izolasyon yapılarak epoksi kaplama ile tekrar kaplandı ve duvarları boyanarak öğrenciler için daha uygun hale getirildi."
Toplantıya, İlçe Kaymakam Hakan Kılınçkaya
, Belediye Başkanı Mustafa Özacar
, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan
, İlçe Jandarma
Komutanı Cem Gökdemir ile okul müdürleri katıldı.
Kaynak: AA
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