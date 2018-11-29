Gelibolu'da Görme Engellilere Engelsiz Spor Salonu

29 Kasım 2018 Perşembe 14:14



29 Kasım 2018 Perşembe 14:14

Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler Okuluna "Sosyal ve Çevresel Yatırım Hibe Programı" kapsamında engelsiz spor salonu yapımı için çalışmalar başladı.Okul Aile Birliği adına sportif eğitim uzmanı Gülden Okçu tarafından hazırlanan projenin kabul edilmesiyle birlikte, verilecek hibe yatırım ile okul öğrencilerine yapılması planlanan Engelsiz Spor Salonu için çalışmalar başladı.Proje ekibinden Okul Aile Birliği Başkanı Adile Bozan, müdür başyardımcısı Deniz Yapıcı ve Sportif Eğitim Uzmanı Gülden Okçu Engin tarafından fizibilite çalışmaları yapılırken, projenin başlama aşamasına gelmesi için son çalışmalar gerçekleştirilmeye başlandı.Okul müdürü Ali Demirdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 175 bin 389 liralık hibe yatırımıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Çocuklarımızın sosyal yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak olan engelsiz spor salonunun yapımı için kullanacağız. Bu çalışmalarımız sürüyor ve projede görevli ekibimiz bu konuda hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.