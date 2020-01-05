Haberler » Güncel » Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi - Haber

Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nce güvercin sergisi düzenlendi.

05.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:28 Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nce güvercin sergisi düzenlendi. Dernek Başkanı Mehmet İşler, "Biz hayvansevenler olarak gençlerimize de hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik" dedi. 

Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği'nce Geliboluspor lokalinde düzenlenen sergide birbirinden değerli 300 güvercin sergilendi. Dernek Başkanı Mehmet İşler, dernek üyeleri ve güvercin sevenlerden gelen talep üzerine bu sergiyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz hayvansevenler olarak kurduğumuz derneğimizde, bu hayvanların daha iyi ve bilinçli olarak yetiştirilmesini hedefledik. Gençlerimize de hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. Bu amaçla da yeni üyelerimizin gençlerden olmasına özen gösteriyoruz. Birçok güvercin yetiştiren genç üyemiz var. Bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Bir hafta sonra 12 Ocak Pazar günü de kafes kuşları sergisi gerçekleştireceğiz" dedi.Sergiye, Tekirdağ, Edirne- Keşan, Biga, Çan ve Bursa'dan çok sayıda güvercin sever de katıldı.



Mehmet İşler, Gelibolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:54   Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (3) - Haber
18:52   İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı - Haber
18:52   Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezine kavuştu - Haber
18:49   İzmir 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza öncesi canlı yayın yapmışlar - Haber
18:47   Zigana'da kayak sezonu başladı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
17:19   Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
17:08   Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti - Haber
16:57   Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Haber
15:52   MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Haber
5.01.2020 19:11:35