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Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

Gelibolu ilçesinde ihtiyaç sahibi 690 aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kömür dağıtımına başlandı.

05.09.2019 09:20 Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
Gelibolu ilçesinde ihtiyaç sahibi 690 aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kömür dağıtımına başlandı.
İlçe Kaymakamlığı bünyesindeki vakıf tarafından önceden tespit edilen ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere 2019-2020 döneminin kış yakacağı olan kömürlerin dağıtımı yapılıyor.
Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 690 aileye 650'şer kilogram torba kömür yardımı yapılacak. Hiçbir aile yakacaksız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

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