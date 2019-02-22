Gelibolu'da İtfaiyecilere Eğitim

Gelibolu
Belediyesi itfaiye ekiplerine yönelik meslek içi eğitim verildi. İtfaiye
Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde, Çanakkale
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden Cüneyt Göncü tarafından bilgiler aktarıldı.
Göncü, itfaiye personeline yangın söndürme cihaz ve ekipmanlarının özelliklerini, çeşitlerini ve kullanım şekillerini anlattı.
25 itfaiye personelinin katıldığı programda, arama, kurtarma, yangın, trafik kazası ve ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Gökhan Alemdar, eğitimin çok yararlı geçtiğini belirterek, "Vatandaşımızın canını ve malını koruma görevi üslenen itfaiye personelimizin bilgilerini tazelemek ve yeni gelişen teknikleri uygulamalı olarak öğrenmeleri için bu eğitimi veriyoruz. 3 gün boyunca her vardiyaya bu eğitimler verildi. Eğitimlerin uygulamalı olması da hem hareket hem becerileri artırıyor." dedi.
Çanakkale, İtfaiye, Gelibolu, Eğitim, Güncel
Kaynak: AA