Gelibolu'da Kahvehanelerde Kumar Oynatıldığı İddiası

Gelibolu
'da kahvehanelerde kuman oynatıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 3 kahvehanede toplam 5 adet elektrikli düzeneğe sahip, haksız kazanç sağlamak amaçlı olarak üretilmiş makine ele geçirildi.
İşletme sahibi Ş.F, M.Y ve S.A ise gözaltına alındı.
Haklarında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak"tan adli işlem yapılan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Gelibolu
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:31