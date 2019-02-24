Gelibolu'da Kar Yağışı

Kaynak: AA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle yapılamayan gemi seferlerini bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtıldı, konaklama ihtiyacı bulunanlar öğrenci yurtlarına yönlendirildi.Alınan bilgiye göre, Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri bölgede yaşanan kar yağışı ve fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.Avrupa'dan Anadolu'ya geçmek için gemi kuyruğunda bekleyen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlık, belediye, emniyet ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.İlçedeki öğrenci yurtları hafta sonu tatili olması nedeniyle boş olduğundan mahsur kalan ve barınmak isteyen vatandaşlara tahsis edildi. Çalışma kapsamında ayrıca 600 kişilik kumanya vatandaşlara dağıtıldı.Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Çanakkale-İstanbul yolunda yaptıkları denetimlerde zincir donanımı bulunmayan araçların seyrine izin verilmedi.Denetimlerin 24 saat boyunca devam edeceğini öğrenildi.