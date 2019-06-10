Gelibolu'da köy hayrı

Gelibolu
'ya bağlı Bayırköy
köyünde geleneksel köy hayrı yapıldı.
Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen köy hayrında katılımcılara, 15 küçükbaş hayvanın kesilmesiyle hazırlanan 3 bin 500 kişilik pilav ikramı yapıldı.
Köy muhtarı Cevdet Dağbaşı, hayırlarına katılanlara teşekkür etti.
Her yıl mayısta gerçekleştirdikleri hayrı bu yıl bayram sonrasına bıraktıklarını ifade eden Dağbaşı, "Muhtarlığımızın organizasyonu ile bu yıl 6'ncısı gerçekleşen bu hayırlarımız her geçen yıl daha da güzelleşerek anlam kazanıyor." dedi.
Etkinliğe, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, CHP
İlçe Başkanı İsmail Parlak, köy muhtarları ve çevre köylerden vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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